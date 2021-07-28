Украинский астролог Влад Росс предсказал стремительно надвигающийся на страну экономический рост, редкостное финансовое везение и нового друга в лице Китая. Такие заявления он сделал на днях в эфире YouTube-шоу MY.UA

«Никто не верил, но мой прогноз начал сбываться. Как только Украина встретит свой день рождения 24 августа, начнутся подвижки, прилив экономики, в нас начнут вкладывать деньги. И тут, пожалуйста, Китай собирается нам несколько миллиардов долларов дать, инвестировать в нашу экономику. Естественно, американская реакция на это будет тоже. Теперь МВФ точно даст деньги. Если раньше МВФ думал, давать деньги или нет, но после того, как китайцы дают деньги — куда уже американцы деваются?», — сказал он.

Астрологи назвали самый депрессивный знак зодиака © Mikhail Nilov/Pexels

А вот самому президенту Владимиру Зеленскому Росс предрекает крайне сложную ситуацию к весне 2022 года, так как в «его дом власти войдет Сатурн».

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Астролог также подчеркнул, что помимо денег от Китая Украина в ближайшее время может получить и всестороннюю поддержку, став для «большого брата» крайне выгодным партнером.

«Китайцы сейчас перестраиваются. Если раньше они делали ставку на Беларусь, думали, что это будет действительно транзитная страна, Шелковый путь через нее. Благодаря тому, что там Лукашенко и у него все плохо, они теперь обходят этот вариант и думают, что таким Шелковым путем станет Украина. Это очень выигрышная ситуация», — заявил Росс.