Причина отставки главы МВД Украины Арсена Авакова может быть связана с конфликтом «слуг народа» и людей Авакова на Закарпатье. Об этом бывший замминистра внутренних дел Геннадий Москаль заявил в эфире «4 канала» 14 июля

Кива увидел шанс для Порошенко из-за отставки Авакова © Илья Кива/Фейсбук Николаем Тищенко, отметил Москаль.

«Может, он (Аваков — ред.) за них заступился, может, они много козыряли его фамилией… Этот "локальный закарпатский фронт" мог вырасти в общенациональный, потому что слишком они много говорили его фамилию, что он нам помогает, он не допустит, он этого Тищенко тут умножит на ноль. В общем, такое, глупости, гуцульские народные сказочки. Но при такой умственной отсталости могли в Офисе президента принять за чистую правду», — предположил экс-замминистра.

На днях Аваков подал в Верховную Раду заявление об отставке с поста министра внутренних дел Украины. На его место президент предложил кандидатуру «слуги народа» Дениса Монастырского.