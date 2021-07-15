По его словам, на Закарпатье есть региональная политсила «Родное Закарпатье», четыре депутата которой представляют себя как группу Авакова. Они же были в «непримиримом антагонизме» с местным куратором от «Слуги народа» Николаем Тищенко, отметил Москаль.
«Может, он (Аваков — ред.) за них заступился, может, они много козыряли его фамилией… Этот "локальный закарпатский фронт" мог вырасти в общенациональный, потому что слишком они много говорили его фамилию, что он нам помогает, он не допустит, он этого Тищенко тут умножит на ноль. В общем, такое, глупости, гуцульские народные сказочки. Но при такой умственной отсталости могли в Офисе президента принять за чистую правду», — предположил экс-замминистра.
На днях Аваков подал в Верховную Раду заявление об отставке с поста министра внутренних дел Украины. На его место президент предложил кандидатуру «слуги народа» Дениса Монастырского.