НАТО мог бы помочь Украине вернуть Крым, но одних совместных учений и саммитов недостаточно. Об этом 14 июля заявил генерал-майор Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Вовк в интервью каналу «Апостроф»

«Крымская платформа» как инструмент огораживания России © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

По его словам, только военное вмешательство стран НАТО может помочь Украине.

«Если США выводят свои войска, Великобритания — свой флот, идет войной на Россию и не заходит на три километра и потом быстро сбегает, и эсминец там получает награду, командир корабля, что он героический поступок совершил, а идут, берут Севастополь, заходят в Симферополь, заходят в Ялту, куда угодно и забирают эту землю — вот, что нам поможет», — сказал он.

Крымский полуостров во время Великой Отечественной войны и до 1954 года находился в составе РСФСР. Окончательно он вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав человека. Российские власти отвергают эти обвинения.