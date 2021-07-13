«Посольство США в Украине сообщает, что заместитель помощника госсекретаря Джордж Кент приступил к работе в качестве временного поверенного в Украине с встречи с… секретарем СНБО Алексеем Даниловым. Которому «Новое время» пророчит пост главы МВД, что характерно», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что, согласно сообщению американского посольства, с Даниловым говорили о сотрудничестве и преодолении вызовов, с которыми сталкивается Украина.
13 июля глава МВД Украины Арсен Аваков подал в отставку, завершив стандартный бланк заявления подписью со словами «Честь имею!» на украинском языке.
Его отставку еще должна поддержать Верховная Рада.