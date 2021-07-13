Встреча заместителя помощника госсекретаря США Джорджа Кента с секретарем СНБО Алексеем Даниловым говорит о том, что последний - главный кандидат на пост главы МВД после отставки Арсена Авакова, написал Telegram-канал Klymenko-Time 13 июля

«Посольство США в Украине сообщает, что заместитель помощника госсекретаря Джордж Кент приступил к работе в качестве временного поверенного в Украине с встречи с… секретарем СНБО Алексеем Даниловым. Которому «Новое время» пророчит пост главы МВД, что характерно», — говорится в сообщении.

Аваков написал заявление об отставке — документ © Twitter, Арсен Аваков/Yulia Babych

13 июля глава МВД Украины Арсен Аваков подал в отставку, завершив стандартный бланк заявления подписью со словами «Честь имею!» на украинском языке.

Его отставку еще должна поддержать Верховная Рада.