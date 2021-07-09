Эксперт, доктор военных наук Константин Сивков полагает, что только прямое указание Запада может подтолкнуть Киев к наступлению против народных республик Донбасса. Такое мнение он выразил в интервью Украина.ру

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