Вплоть до ядерного оружия: Сивков описал возможный ответ РФ на агрессию Украины
Вплоть до ядерного оружия: Сивков описал возможный ответ РФ на агрессию Украины
© РИА Новости, Владимир Трефилов
«Может подтолкнуть только прямое указание США и Пентагона», — считает Сивков. 

Он добавил, что Киев не увязывает сроки возможного наступления в Донбассе с количеством выданных российских паспортов в ДНР и ЛНР.

Полный текст интервью читайте здесь.