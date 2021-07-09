«Может подтолкнуть только прямое указание США и Пентагона», — считает Сивков.
Он добавил, что Киев не увязывает сроки возможного наступления в Донбассе с количеством выданных российских паспортов в ДНР и ЛНР.
Полный текст интервью читайте здесь.
«Может подтолкнуть только прямое указание США и Пентагона», — считает Сивков.
Он добавил, что Киев не увязывает сроки возможного наступления в Донбассе с количеством выданных российских паспортов в ДНР и ЛНР.
Полный текст интервью читайте здесь.
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