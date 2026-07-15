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Фон дер Ляйен и лидеры Европы прибыли в Киев
Фон дер Ляйен и лидеры Европы прибыли в Киев - 15.07.2026 Украина.ру
Фон дер Ляйен и лидеры Европы прибыли в Киев
В украинскую столицу съехались президенты Сербии, Молдовы и Румынии, а также руководитель Еврокомиссии. Об этом 15 июля сообщают украинские СМИ
2026-07-15T09:26
2026-07-15T09:26
2026-07-15T09:30
новости
киев
молдавия
урсула фон дер ляйен
сербия
александр вучич
еврокомиссия
ес
мир без границ
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Среди гостей — президент Сербии Александр Вучич, глава Молдавии Майя Санду, президент Румынии Никушор Дан и глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.Визит приурочен к отмечаемому сегодня Дню украинской государственности. Глава ЕК написала в соцсети X, что прибыла в Киев уже в 11-й раз и анонсировала новые инициативы по интеграции военных индустрий ЕС и Украины. "Также обсудим присоединение и приготовления к зиме", — добавила она.О других событиях - в материале Главное за ночь 15 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, киев, молдавия, урсула фон дер ляйен, сербия, александр вучич, еврокомиссия, ес, мир без границ
Новости, Киев, Молдавия, Урсула фон дер Ляйен, Сербия, Александр Вучич, Еврокомиссия, ЕС, Мир без границ
Фон дер Ляйен и лидеры Европы прибыли в Киев
09:26 15.07.2026 (обновлено: 09:30 15.07.2026)
В украинскую столицу съехались президенты Сербии, Молдовы и Румынии, а также руководитель Еврокомиссии. Об этом 15 июля сообщают украинские СМИ
Среди гостей — президент Сербии Александр Вучич, глава Молдавии Майя Санду, президент Румынии Никушор Дан и глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
Визит приурочен к отмечаемому сегодня Дню украинской государственности.
Глава ЕК написала в соцсети X, что прибыла в Киев уже в 11-й раз и анонсировала новые инициативы по интеграции военных индустрий ЕС и Украины.
"Также обсудим присоединение и приготовления к зиме", — добавила она.
О других событиях - в материале Главное за ночь 15 июля
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.