Украинская националистка, писательница Лариса Ницой раскритиковала автора победного гола на матче Швеция - Украины в 1/8 Евро-2020 Артема Довбика за то, что он говорил на пресс-конференции по-русски. Гневный пост она опубликовала на своей странице в Facebook 30 июня

Футболист команды Украины Зинченко задумался о сборной Англии © statcity.co.uk

Ницой призвала подписчиков «дружно сходить к нему» на страницы в соцсети и выразить свое возмущение. Но большинство комментаторов не поддержали писательницу и начали критиковать ее:

— «Госпожа Лариса, по моему мнению, цель вашего сообщению очень проста — обесценение победы нашей сборной! Уже не первый раз у меня складывается впечатление после того, как почитаю ваши высказывания, за якобы заботой о родном языке вы скрываете ненависть к родной стране! За сколько купили вас?»;

— «Вы бы сначала украиноязычных граждан Украины научили бы играть в футбол, профессионально боксировать, ходить в море и водить самолеты, а потом докапывались до русскоязычных граждан Украины, которые каким-то образом этому всему научились и весьма неплохо, кстати, и благодаря которым Украину знают в мире с положительной стороны!»;

— «Госпожа Лариса, вы сейчас очень напоминаете человека, который бросил курить, или лютого вегетарианца. Для вас больше ничего не существует. Любое событие, любую тему разговора вы будете сводить к тому, как вредно курить и как курильщики вам житья не дают. Если завтра в Украине появится талантливый командир, который спасет Донбасс, но не дай бог будет русскоязычным… Все будут праздновать победу, а вы будете писать пост в "Фейсбуке", какой это позор»;

— «Лариса, вы больная женщина! Я не понимаю, почему вам дают возможность выражать свои больные мысли! Вы опасность для нашей страны, вас нужно изолировать!»;

— «Я думаю, что вам реально платят за такие посты. Или вы Баба Яга, которая всегда против! С победой всех нас!» и т.д.

При этом на использование украинской сборной русского языка обратил внимание и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

«О, великий и могучий русский язык!!! На котором дает указания подопечным знаменитый украинский футболист и тренер Андрей Шевченко!!! Александр Зинченко в интервью расскажет!!! На прекрасном русском!!!! Русский язык — творец украинского футбольного успеха!!!» — написал он в своем Telegram-канале.

В начале июня Ницой раскритиковала украинскую сборную по футболу за то, что они не включили в свой плейлист ни одной украинской песни, и назвала их «кончеными московитами».