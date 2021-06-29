Глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, депутат от «Слуги народа» Даниил Гетманцев заявил об отсутствии существенного роста поступлений от акцизного налога. Об этом 29 июня он рассказал в интервью «Европейской правде»

«К сожалению, должен констатировать провал борьбы с теневым рынком подакцизных товаров по всем направлениям — горючее, алкоголь, табачные изделия. Мы не видим существенного роста поступлений от акцизного налога. Зато в интернете можно свободно приобрести алкоголь и табак без акцизных марок», — заявил он.

Привоз: Как легендарный рынок уплыл из рук одесситов © Public Domain/Kuldinboxru

Гетманцев отметил, что видит провал борьбы с «тенью» на уровне экономических показателей, но даже без них его может заметить любой гражданин на бытовом уровне.

Также депутат привел цифры одного из исследований на рынке табака, которое показало 12% нелегального рынка. По словам Гетманцева, «такого даже при (Викторе) Януковиче не было». Этот антирекорд, уверен депутат, является следствием бездействия правоохранительных органов.

Согласно отчету «Kantar Украина», доля нелегальных табачных изделий в феврале 2021 составляла 12,8% против 5,8% в феврале 2020 года, это максимальный показатель с 2011 года.