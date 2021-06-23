В Казахстане, как в свое время на Украине, сейчас активно поднимается тема голодомора — геноцида, который якобы намеренно устроила советская власть чтобы провести этноцид целых народов.
«В Украине голодомор использовался как инструмент ментального отдаления страны от Российской Федерации еще при Ющенко. Я был в 2013 году в «музее Голодомора» в Киеве. Было видно, что это все было организовано при поддержке США. Его посещение рассчитано не столько на изучение архивных документов, сколько на эмоции», — вспоминает эксперт.
Эти трагические события в истории нуждаются в том, чтобы их вместе осмыслить, но это воспринимается как потенциальные обвинения в адрес друг друга именно из-за примера Украины, отметил Полетаев.
Массовый голод, или Ашаршылық, как его называют в Казахстане, — это явление, которое стало побочным результатом перехода на новые экономические рельсы, приведшее к тому, что ценой гибели множества людей к вопросам социального обеспечения населения власти во всем мире с тех пор стали несколько по-другому относиться, заключил собеседник издания.
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