В Украине тема массового голода 1930х годов использовалась как инструмент ментального отдаления страны от России. В Казахстане же эта тема воспринимается как незакрытый гештальт. Об этом рассказал руководитель общественного фонда «Мир Евразии» (Казахстан) Эдуард Полетаев в интервью изданию Украина.ру

Эдуард Полетаев: В Казахстане будут критиковать Евразийский союз, но не выйдут из него © РИА Новости, Владимир Трефилов

«В Украине голодомор использовался как инструмент ментального отдаления страны от Российской Федерации еще при Ющенко. Я был в 2013 году в «музее Голодомора» в Киеве. Было видно, что это все было организовано при поддержке США. Его посещение рассчитано не столько на изучение архивных документов, сколько на эмоции», — вспоминает эксперт.

Эти трагические события в истории нуждаются в том, чтобы их вместе осмыслить, но это воспринимается как потенциальные обвинения в адрес друг друга именно из-за примера Украины, отметил Полетаев.

Массовый голод, или Ашаршылық, как его называют в Казахстане, — это явление, которое стало побочным результатом перехода на новые экономические рельсы, приведшее к тому, что ценой гибели множества людей к вопросам социального обеспечения населения власти во всем мире с тех пор стали несколько по-другому относиться, заключил собеседник издания.

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