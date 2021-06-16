Президент Украины Владимир Зеленский провоцирует Россию отказаться от транзита газа через территорию украинского государства, так как все деньги, полученные за это украинской стороной, тратятся на ее армию, убивающую мирных граждан Донбасса, сказал в интервью Украина.ру писатель Николай Стариков

По словам писателя, России необходимо задуматься, нужно ли ей изменить экспортные направления потоков, если соседняя страна говорит, что из этих потоков она получает средства, которые финансируют армию, воюющую уже не первый год с РФ.

«Зеленский сам нам сообщил, почему мы должны это сделать: потому что три миллиарда долларов, которые Украина получает от этого транзита газа, оказывается, тратятся на украинскую армию, которая на Донбассе творит Бог знает что — убивает людей, разрушает инфраструктуру и готовится, что важно, к войне с Россией», — сказал Стариков.

Витренко рассказал, как Украина планирует остановить «Северный поток – 2» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Проект «Северный поток — 2» предусматривает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта ранее активно выступали США, однако позже американский лидер Джо Байден снял санкции с «СП-2».

Полностью интервью читайте здесь