Член Центрального совета партии «Справедливая Россия — За правду», писатель Николай Стариков рассказал о перипетиях со строительством «Северного потока-2», а также о том, что же будут обсуждать на встрече президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.

- Вице-премьер-министр России Александр Новак сообщил, что «Северный поток-2» будет достроен к концу 2021 года. Как вы считаете, в таком случае должны ли мы отказаться от транзита газа через Украину? Стариков: Байден готов продать Украину России © Украина.ру

— По моему личному мнению, конечно, должны. Ранее президент Украины Владимир Зеленский сам нам сообщил, почему мы должны это сделать: потому что три миллиарда долларов, которые Украина получает от этого транзита газа, оказывается, тратятся на украинскую армию, которая на Донбассе творит Бог знает что — убивает людей, разрушает инфраструктуру и готовится, что важно, к войне с Россией. В принципе даже не готовится — уже воюет, если верить украинской стороне.

Таким образом, вопрос надо переформулировать: нужно ли России изменить экспортные направления потоков, если соседняя страна говорит, что из этих экспортных потоков она получает средства, за которые финансирует армию, которая уже много лет воюет с Россией. Какой тут может быть еще ответ? Конечно, да.

- А если что-то случится с «Северным поток-2», что тогда?

— А есть еще «Северный поток-1», есть еще «Южный поток». И потом мы, что, верим в то, что возмущенные, доведенные от отчаяния крабы, рачки и моллюски перегрызут эту трубу, что ли? Ну, конечно же, нет. Вообще вся ситуация вокруг «Северного потока» мне напоминает какой-то плохой анекдот. На полном серьезе: «Датское государство отказывает в разрешении не «Северному потоку-2», а польско-норвежскому проекту и говорит — «потому что это потревожит грызунов». Этого грызуна зовут соня. Вот представьте себе, геополитика — там миллиарды, и соня. Причем соня не девочка симпатичная, а грызун. Вот когда экологи из Дании и каких-то других государств говорят, что нельзя строить «Северный поток-2», потому что там гнездятся какие-то птицы, — тоже вопрос. Они, что, на воде, что ли, гнездятся? Такое нагромождение абсурда, и все с серьезными лицами это обсуждают.

- Тренд на экологию идет повсеместно.

— Ну как же, целая соня, ее же нельзя потревожить. Давайте тогда вообще человечество ликвидируется, потому что в своей жизнедеятельности мы точно кого-нибудь тревожим. Вот мы живем в городе — мы же с вами крыс тревожим! Ну как это возможно, это же ужас какой-то! Кошки беспокоятся, собаки обездоленные, птички не так поют, муравьи вынуждены какие-то дорожки по-другому прокладывать. Если с этой точки зрения подходить, человечество должно быть ликвидировано. Иногда мне кажется, что вся западная повестка идет к тому, чтобы соне, муравьям и всем остальным крысам было очень хорошо, а чтобы человека на земле больше не было. Но мы с таким вариантом согласиться никак не можем.

- Возвращаясь к транзиту газа через Украину. Будет транзит газа или не будет, зависит ведь не только от России. А еще от кого?

— От Украины, как ни странно.

- А Германия?

— Германия — да, но смотрите, здесь вопрос такой. Для того чтобы «Северный поток» был достроен в принципе, Россия и Германия делали различные заявления, чтобы как-то умерить пыл американцев в попытке остановить этот проект. И одним из заявлений немецкой стороны было, что, даже если «Северный поток» будет построен, все равно определенный поток газа будет через Украину прокачиваться. Это видно из простой арифметики. Складываешь мощность «Северный поток-1», «Северный поток-2», потребности Германии, и видишь, что еще остается. Стариков: Байден готов продать Украину России © Украина.ру

Кроме того, надо, чтобы наши зрители не забывали это царство абсурда. Мы уже крыс, сонь вспомнили. Вот еще, пожалуйста, европейский энергопакет. Что это такое? Это когда вы построили трубу, но использовать ее можете только на 50%. Ну представьте, вы купили посудомоечную машину, но принимается такой европейский посудомоечный пакет, что посудомоечную машину можно загружать грязной посудой только наполовину. Вопрос, а почему нельзя?— А вдруг появится альтернативная грязная посуда, которую нужно будет куда-то ставить? То есть вот труба, поставщик один, но вдруг появится второй? Поэтому загружать можно только на 50% мощности. Это же не смешно, это практика, и идут суды — один суд решает — нет, можно на 100%, другой суд отменяет решение — нет, можно только на 50%. И вот юристы рады, все счастливы, но это же абсурд какой-то. Если построена труба, почему ее нельзя использовать на 100%? Поэтому здесь еще будет вопрос, на сколько процентов разрешат загрузить «Северный поток-2». Уверяю вас, вот эти абсурдные новости вы там услышите.

- Тем более если поменяется канцлер Германии.

— По поводу канцлера. На сегодня есть уже предварительные данные. Так, прошли выборы в одной из немецких земель, и вы знаете — на первом месте «Союз», который правит сейчас в Германии, на втором месте «АДГ» — Альтернатива для Германии, а «Зеленые» только на шестом месте. Причем разница очень большая. У «Зеленых» шесть процентов, у АДГ», например, 23%. Поэтому после таких цифр, мне кажется, останавливать «Северный поток-2» в виде зеленого канцлера будет некому.

Эти большие любители «зеленых», в смысле долларов, а не природы, как вы можете подумать, в немецкой политике — мне кажется, их шансы поставить своего канцлера становятся все меньше и меньше.

- Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Россия попытается взорвать украинскую ГТС и таким образом досрочно завершить транзит газа через Украину, когда будет введен в эксплуатацию «Северный поток-2». Считаете ли вы, что такой сценарий реализуем? Я не говорю, что Россия собирается взрывать украинскую ГТС, но в целом некая провокация — кто-то взорвет, а обвинят Россию.

— После таких заявлений Авакову, чтобы защитить честь мундира, действительно теперь надо взорвать газотранспортную систему Украины, поэтому, мне кажется, она под угрозой. Но эта угроза исходит от Арсена Авакова, который по-другому, как взорвать, убить, никак мыслить не может.

Зачем России делать то, что он говорит? Представьте себе, закончится контракт, и можно больше не прокачивать. Нужно же подписать будет. Это раз. Второе — вы правильно сказали, что объемы прокачиваемого газа зависят еще и от Европы. Мы увидим вот эти вот сложности, связанные с «Северным потоком-2». Ну и вообще, как говорится, это не наш метод как минимум.

Но если вернуться к тому вопросу, с которого мы начали сегодняшнюю беседу, конечно, по идее Россия не должна прокачивать газ через территорию Украины, если средства от этого идут на финансирование войны против России, ну и, конечно же, против Донбасса, который, я считаю, Россия должна признать в виде отдельных государств.

- Мне кажется, Аваков просто решил примазаться к этой теме, так как она сейчас на слуху, и напомнить о себе. Но, возможно, действительно у него какой-то некий план взорвать украинскую ГТС и т.д. Еще в продолжение этой темы. Владимир Зеленский осудил публично Джо Байдена за его позицию по «Северному потоку-2». Как вы считаете, почему Владимир Зеленский осмелился критиковать американского президента в публичной сфере?

— Прежде чем ответить на этот ваш вопрос, все-таки хотел акцентировать свое внимание на возможности каких-то провокаций. Посмотрите, все время происходят какие-то вещи, после чего Россию в чем-то обвиняют. Последнее — вроде вообще Россия ни при чем. Некий самолет сел в Минске. Виноват Лукашенко, но из этого сразу виновата Россия. Кстати, важно, как подается информация.

В основном СМИ говорили как — самолет был посажен, что в русском языке означает некое принуждение к посадке, чего на самом деле не было. Поэтому правильней сказать — самолет сел. Вот если бы самолет сел в Минске, то вроде как бы в чем криминал-то? Сел и сел, и радоваться надо, что он сел, счастливая посадка. Возвращаемся к вопросу о Зеленском. Провокации возможны, провокации будут. Я сегодня действительно, после того, что сказал Аваков, думаю, что надо как-то повнимательней к этому присмотреться и, может быть, в информационной сфере как-то объяснить, что если это и случится, то это сделает сам Аваков и какие-то его подручные.

Почему Зеленский может критиковать Байдена? Потому что Байдену совершенно все равно. Это раз.

Во-вторых, он ничего про Байдена плохого не сказал. Он сказал, что с ними не посоветовались. Но, собственно говоря, зачем футболист должен советоваться с мячом? Мы с вами эту метафору использовали. Украинские политики превратили свою страну в мяч. Когда мяч отправляют ногой куда-то, с ними не советуются, и мяч, конечно, может возмущаться, но его мнение футболиста вообще не волнует, как и критика. Ну вот мяч бы покритиковал футболиста за то, что он не так бьет. Как говорится, обращать на это внимание нет никакого смысла. Стариков раскрыл истинных заказчиков задержания Протасевича © Скриншот из видео Украина.ру

Почему Зеленский сейчас говорит? Почему Байден не отвечает? Зеленский пытается спровоцировать, подтолкнуть американскую сторону занять какую-то позицию перед встречей на высшем уровне. Очевидно, что если эта позиция будет занята, тогда во многом встреча будет бессмысленна. Ведь что такое встреча на высшем уровне? Надо что-то обсуждать.

- Договориться. А если ты приходишь с поддержкой Зеленского, вроде как-то это уже не так?

— Договориться — это высший пилотаж. Мы сейчас наблюдаем большое количество встреч, на которых ни о чем не договариваются. Договариваются, договариваются, не более того. Думаю, что и здесь не будет договоренностей. Но, как я полагаю, американцам есть смысл попытаться Россию чем-то соблазнить. Если заранее занять позицию неуступчивости, то тогда просто ну о чем говорить? О нападении на мясокомбинат? Глупость какая-то. О несуществующих русских хакерах? То есть что встречаться?

- Соблазнять будут Украиной?

— Украина — это, конечно, один их тех инструментов, которые они готовы, на мой взгляд, использовать в переговорах. <…>

- То есть вы считаете, что сейчас рассматривается вопрос о том, будут ли дальше Соединенные Штаты поддерживать Украину в борьбе против России?

— Я думаю, что американцы должны что-то сущностное пообещать России, если они хотят изменить направление российской политики. Оно таково, вот как они Лукашенко запихивают в наши объятия, так они и Россию с Китаем сближают своими неуклюжими действиями.

То есть не хотите разговаривать, все время ругаетесь, плюетесь в наш адрес, военную инфраструктуру на границах расставляете.

Нам, может быть, Китай и не сильно так нравится, но он нас не оскорбляет, мы с ним торгуем. Сложный партнер, но все-таки. Почему бы и нет? То есть если вы хотите менее дружеских отношений между Пекином и Москвой, они должны что-то России предложить. Что еще можно предложить, кроме изменения позиций по Украине, которая для России действительно коренным образом важна.

Судьба Донбасса, судьба Украины, воссоединение единого народа. Нет, такой подарок, конечно, они нам не сделают, как воссоединение единого народа. Это только Горбачев готов немцам делать такие подарки, нам, русскому народу, этот подарок нужно самим собирать и создавать. Но я думаю, что переговоры могут идти сущностно только вокруг этого вопроса.

Больше я не вижу никаких точек пересечения, где два президента могли действительно что-то обсуждать. Потому что отключение электричества или нарушение энергоснабжения какого-нибудь газопровода или мясокомбината на территории США — это такая тема, которую журналисты могут обсуждать, но не два президента.

- Вы известны тем, что умеете объяснять сложные вещи простым языком. Попробуйте объяснить эти два сценария. То есть если все-таки договорятся Соединенные Штаты с Россией, как изменится жизнь на Украине, или как дальше будут меняться взаимоотношения между Украиной и Россией, если не договорятся?

— Я боюсь, что сценарий здесь один — не договорятся. К сожалению, к счастью — разные могут быть оценки. Но я не представляю сегодня, что мы можем предложить американцам взамен за то, чтобы они отказались от поддержки нацистского режима на Украине. Но очень хочется ошибиться, очень хочется чего-то не знать, очень хочется быть приятно удивленным после этого саммита, встречи на высшем уровне. Но мне кажется, встретятся, поговорят, ни о чем не договорятся, дадут различные оценки, и Америка продолжит выдавливать Россию в сторону Китая.

- Что может Россия предложить, например, жителям юго-востока, центральной части Украины. Чем она привлекательна для русских людей, которые сейчас оказались на Украине?

— Россия привлекательна тем, что она не делит людей на русских и нерусских. Вот все, кто живет на Украине, в России, все нам ценны, все важны. Никакая культура никуда не теряется. Но там, где Россия, там будет покой. Мне кажется, что обычному рядовому украинцу вот этот бардак, который там творится, уже вот так надоел. Эти прыгающие бабуины на улицах, жгущие покрышки. Ведь это все было бы весело, если бы ты это по телевизору смотрел, это не имело к тебе никакого отношения. Стариков: На встрече с Путиным Зеленский будет выглядеть как побитый школьник

Но твоего сына заберут в армию, твоего ребенка в школу, и там будут запрещать говорить на родном языке и будут преподавать ему историю, где Бандера, Мазепа и всякие петлюры это герои. И это ведь войдет в голову, а в перспективе — война России и Украины, которую они готовят. Иначе зачем всех врагов России сделать своими национальными героями? Предателей.

Тех, кто проиграл все, что можно было проиграть, делают героями. Для чего? Для того, чтобы на их примере воспитывать новое поколение. А зачем поколение, воспитанное в ненависти к России? Только для войны с Россией, другого быть не может. Возьмите любого героя — пожалуйста, начнем — Мазепа. Предал царя, ему орден Андрея Первозванного дали раньше, чем самому императору, раньше, чем Петру Великому. После своего предательства, по-моему, через несколько месяцев он уже скончался, потому что был в полном горе брошен всеми и никому не нужен.

Петлюра — неудачная попытка создать украинское государство из куска российского. Не поддержанная ни народом, ни элитой. Предательство интересов тогдашнего народа, договоры с Польшей, когда часть территорий Российской Империи, которую тогда начали называть Украиной, отходила полякам. Ну что — потом смерть в эмиграции. Ну, про Бандеру я вообще не буду говорить — фашистский прихвостень. Это что, действительно примеры для подражания? Поэтому всегда смотрите, кого нация выбирает в качестве героев, и вы поймете, какую нацию хотят воспитать.

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