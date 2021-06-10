Документы о государственном перевороте на Украине в 2014 году были собраны в единый сборник и обнародованы постпредством России при ООН. Об этом сообщил пресс-секретарь постпредства Федор Стржижовский 10 июня, слова которого приводят РИА Новости

По словам спикера, теперь у всех желающих есть возможность прочесть сборник «Украина: государственный переворот», представленный экс-депутатом Верховной Рады Владимиром Олейником во время неформального заседания Совета безопасности ООН.

По сообщению ведомства, в данной книге были собраны все фотоматериалы, которые доказывают «преступный характер смены власти на Украине в 2014 году».

«Документы <…> обличают организаторов и спонсоров "Майдана", представляют исчерпывающие доказательства преступлений, совершенных во время и после госпереворота, в том числе зверства украинских агрессивных националистов и неонацистов на Донбассе и в других регионах Украины», — сообщается на сайте постпредства.

Россия проведет встречу Совбеза ООН о последствиях госпереворота на Украине © РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк Дмитрием Полянским в его Telegram-канале.

В ноябре 2013 года начались первые протестные акции украинской общественности в ответ на решение тогдашней власти о прекращении курса на евроинтеграцию и отмену подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Киевом и Евросоюзом.

Впоследствии акции привели к государственному перевороту, войне в Донбассе и потере территорий.