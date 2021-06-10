Ранее на Россию приходилось 8,5% от всего экспорта и 5,6% от всего импорта Украины. С января по ноябрь 2020 года из России было импортировано товаров на сумму $4,1 млрд. За этот же период из Украины в Россию было продано товаров на сумму $2,5 млрд. В целом за 11 месяцев 2020 года товарооборот между двумя странами достиг $6,6 млрд.
Эксперт отметил, что недавно Россия отказалась от закупок металла на Украине, но она не сделала этого раньше, потому что какие-то позиции она не могла закрыть самостоятельно, а на Украине закупать было дешево.
«От закупок труб на Украине Россия отказалась уже очень давно. Потому что украинские предприятия конкурировали с российскими на российском рынке. То есть Россия свои потребности закрывала самостоятельно, и поэтому вначале все свелось к мизерной квоте для Пинчука, а потом и это удовольствие закончилось», — указал Ищенко.
По его словам, то же самое происходит и с другими группами товаров, когда от чего-то отказывается сама Украина, а от чего-то отказывается Россия, если она может их закрыть самостоятельно.
Политолог также напомнил, что если бы Украина в свое время не отказалась продавать России двигатели для кораблей военно-морского флота, Россия бы их закупала, и российские фрегаты вступили бы в строй не в 2019 году, а в 2014-2015, и сейчас их было бы гораздо больше.
Оборвать любые торгово-экономические связи можно, но нужно учитывать, что это может привести в том числе к торможению собственного производства товаров стратегической важности, резюмировал специалист.