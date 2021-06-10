Сама по себе торговля не поддерживает чью-либо экономику. Торговля является взаимовыгодным процессом. Тем более, что торговля России с Украиной не означает, что Москва поддерживает преступный киевский режим. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Эксперт отметил, что недавно Россия отказалась от закупок металла на Украине, но она не сделала этого раньше, потому что какие-то позиции она не могла закрыть самостоятельно, а на Украине закупать было дешево.

«От закупок труб на Украине Россия отказалась уже очень давно. Потому что украинские предприятия конкурировали с российскими на российском рынке. То есть Россия свои потребности закрывала самостоятельно, и поэтому вначале все свелось к мизерной квоте для Пинчука, а потом и это удовольствие закончилось», — указал Ищенко.

По его словам, то же самое происходит и с другими группами товаров, когда от чего-то отказывается сама Украина, а от чего-то отказывается Россия, если она может их закрыть самостоятельно.

Политолог также напомнил, что если бы Украина в свое время не отказалась продавать России двигатели для кораблей военно-морского флота, Россия бы их закупала, и российские фрегаты вступили бы в строй не в 2019 году, а в 2014-2015, и сейчас их было бы гораздо больше.

Оборвать любые торгово-экономические связи можно, но нужно учитывать, что это может привести в том числе к торможению собственного производства товаров стратегической важности, резюмировал специалист.