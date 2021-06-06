В МИД РФ и Совете Федерации раскритиковали новую форму украинской сборной по футболу с изображением Крыма и нацистскими лозунгами

Сборная Украины по футболу получила форму с Крымом © Facebook Андрей Павелко

«Украинская футбольная команда на своей форме присоединила территорию Украины к российскому Крыму. Объяснение такое же метафизическое, как и сама отчаянная художественная акция, — якобы это должно придать игрокам сил. Жаль, что только на это вся надежда. Прием не новый. Называется тромплей (trompe-l'œil) — способ изображения и совокупность технических приемов, создающих иллюзию невозможного, либо напротив — представление доступного, осязаемого, но на самом деле несуществующего. В русском языке есть простой аналог сложного термина — "обманка"», — констатировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Сенатор Алексей Пушков в свою очередь назвал это «пустой затеей».

«Украина из всего делает политику: ее сборная будет выступать на ЧЕ-2021 в форме с контурами Крыма. Пустая затея. Куда лучше — с контурами Атлантиды! Ведь Крым сказал Украине "прощай", а на Атлантиду заявки открыты. Ведь в Киеве есть убежденные, что украинцы пошли от атлантов», — написал Пушков в своем аккаунте в Twitter.

Украина из всего делает политику: ее сборная будет выступать на ЧЕ-2021 в форме с контурами Крыма. Пустая затея. Куда лучше — с контурами Атлантиды! Ведь Крым сказал Украине «прощай», а на Атлантиду заявки открыты. Ведь в Киеве есть убежденные, что украинцы пошли от атлантов… — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) June 6, 2021

Первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров назвал такой дизайн формы провокацией.

«Размещение на форме украинской сборной на чемпионате Европы карты Крыма — это политическая провокация, стремление использовать тему спорта для решения своих внутренних проблем», — завил он РИА Новости.

По его мнению, УЕФА следует отреагировать на это. Джабаров предупредил, что Российский футбольный союз может выразить протест УЕФА против политизации спорта Киевом.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков обратил внимание на надписи на форме.

«Кроме того, что на форме Украины размещена карта Крыма, там еще выделен лозунг — "Слава Украине — героям слава", что мы, крымчане, воспринимаем как фашистское приветствие», — отметил он в комментарии РИА Новости.

По словам парламентария, если УЕФА не отреагирует на эти факты, это станет подтверждением того, что спорт и политика неразделимы.

«Слава Украине! Героям слава!» — приветствие и лозунг украинских националистов, официальное приветствие в украинской армии и полиции (с 2018 года). Вариант «Слава Украине!» с ответом «Героям слава!» был принят в качестве организационного пароля-приветствия среди членов ОУН-УПА* («Организации украинских националистов» с боевым крылом «Украинская повстанческая армия») в начале Второй мировой войны.

* Организация запрещена в РФ