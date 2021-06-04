Парламентарий также назвал Белоруссию братской страной и заявил, что введенные Украиной санкции нанесут еще один удар по Украине и сделают ее положение еще более удручающим.
По словам Кивы, активист Роман Протасевич относится с уважением к президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
«Вопрос к Зеленскому: на х*я ты против братской Республики Беларусь санкции ввел, которые в первую очередь ударят по Украине?..» — написал Кива.
Ранее, 23 мая, в Минске задержали Романа Протасевича, сооснователя и бывшего главного редактора признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA.
После этого страны ЕС и Украина сообщили, что собираются ввести санкции против Белоруссии. Пакет санкций может включать закрытие всякого авиасообщения с Белоруссией и запрет белорусским самолетам входить в воздушное пространство ЕС.