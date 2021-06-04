Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива набросился с матом на президента Украины Владимира Зеленского за его решение ввести санкции против Белоруссии. Об этом он написал на своем Telegram-канале 4 июня

Парламентарий также назвал Белоруссию братской страной и заявил, что введенные Украиной санкции нанесут еще один удар по Украине и сделают ее положение еще более удручающим.

По словам Кивы, активист Роман Протасевич относится с уважением к президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

«Вопрос к Зеленскому: на х*я ты против братской Республики Беларусь санкции ввел, которые в первую очередь ударят по Украине?..» — написал Кива.

Сказочное свинство. Зеленский начал войну против Лукашенко © РИА Новости, пресс-служба президента Украины

После этого страны ЕС и Украина сообщили, что собираются ввести санкции против Белоруссии. Пакет санкций может включать закрытие всякого авиасообщения с Белоруссией и запрет белорусским самолетам входить в воздушное пространство ЕС.