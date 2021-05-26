В случае одномоментного прекращения поставок нефтепродуктов из Белоруссии на Украину Киев будет искать другого поставщика и использовать запасы, никакого ущерба не будет, заявил депутат Верховной рады от пропрезидентской фракции «Слуга народа» Юрий Камельчук 26 мая в эфире телеканала «Наш»

«Если возникнут такие проблемы, мы можем, в принципе, найти из соседних стран — через Польшу, Словакию, Венгрию или даже Румынию — поставки этих нефтепродуктов», — заявил Камельчук.

Прерванный полет. Как Украина помогла Лукашенко поймать соавтора «Нехты» Протасевича © REUTERS, Stringer

Однако экспертное сообщество несогласно с политиком. К примеру, сопредседатель украинского Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич отмечает, что что 83% дизельного топлива, которое использовалось в стране в 2020 году, было импортировано. Заместить такие объемы невозможно, подчеркнул он, и добавил: «это будет трэш».

«У нас нет ни мощностей по производству, ни нефти, ни возможности привезти столько дизеля из той же Польши или Румынии — ничего нет. Я уже не говорю о ценах, которые будут», — сказал эксперт в интервью Украина.ру.

Ранее Украина перекрыла авиасообщение с Белоруссией. Судя по тем вопросам, которые обсуждают украинские депутаты, теперь они опасаются возмездия со стороны Минска.