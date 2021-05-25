Всего для дополнительного бронирования транзитных мощностей на прошедшем аукционе предлагалось 63,7 млн кубометров в сутки.
При 17 мая состоялся регулярный аукцион по бронированию допмощностей для прокачки газа через украинскую территорию в Европу, на котором «Газпром» выкупил на нем все доступные для бронирования 15 млн кубометров в сутки.
Российская компания неоднократно сообщала, что запасы газа в подземных хранилищах Европы на текущий момент остаются на беспрецедентно низком уровне.
Одна из причин этого — холодная погода в странах ЕС, которая способствует росту потребления энергоносителей.
На этом фоне «Газпром» за 4,5 месяца нарастил экспорт газа в дальнее зарубежье на 26,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 76 млрд кубометров.