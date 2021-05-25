«Газпром» не стал бронировать на июнь дополнительные объемы прокачки газа в Европу через украинскую ГТС, сообщает РИА Новости 25 мая со ссылкой на венгерскую торговую платформу RBP

Всего для дополнительного бронирования транзитных мощностей на прошедшем аукционе предлагалось 63,7 млн кубометров в сутки.

При 17 мая состоялся регулярный аукцион по бронированию допмощностей для прокачки газа через украинскую территорию в Европу, на котором «Газпром» выкупил на нем все доступные для бронирования 15 млн кубометров в сутки.

«Северный поток – 2»: «Академик Черский» готов к укладке труб, «Газпром» уверен в завершении строительства, США и Германия стоят на своем © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Одна из причин этого — холодная погода в странах ЕС, которая способствует росту потребления энергоносителей.

На этом фоне «Газпром» за 4,5 месяца нарастил экспорт газа в дальнее зарубежье на 26,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 76 млрд кубометров.