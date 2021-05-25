Депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко записался на индивидуальные тренировки по боксу в Одессе. Об этом 24 мая он сообщил в своем Instagram

«Готовимся освобождать Кубань», — прокомментировал фото депутат, который является главой межфракционной группы «Кубань» в Раде.

Вместе с Гончаренко на снимке изображен манекен для отработки ударов, а также присутствует тренер Геда Мбат, который в своем Instagram написал, что «рад познакомиться» с депутатом.

В сети стали шутить, что тренировку на самом деле проводит украинский журналист Дмитрий Гордон, который якобы и делал фото.

В ноябре прошлого года Гордон обнародовал интервью с мэром Киева Виталием Кличко, во время которого он показал на манекене, как он умеет боксировать. В сети высмеяли его навыки. Позднее Гордон опубликовал на своем канале в YouTube еще одно видео, на котором показал пародию «Как правильно вырвать кадык».

Скандально известный Гончаренко является сторонником теории о том, что территория российского Краснодарского края является якобы исконно украинской землей.