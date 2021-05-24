Прерванный полет. Как Украина помогла Лукашенко поймать соавтора «Нехты» Протасевича
Прерванный полет. Как Украина помогла Лукашенко поймать соавтора «Нехты» Протасевича
© REUTERS, Stringer
В воскресенье, 23 мая, самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании. На борту находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta, главред также признанного экстремистским Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Протасевич. Он был задержан.

По словам Николенко, это является очередной атакой на свободу слова со стороны белорусских властей.

«Требуем немедленного освобождения. На время содержания под стражей права задержанного должны быть безусловно гарантированы», — заявил дипломат.

Ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская назвала задержание Протасевича операцией спецслужб.

МИД Литвы вызвал временного поверенного в делах Белоруссии и потребовали у него немедленного освобождения всех пассажиров и членов экипажа Ryanair. Президент Литвы Гитанас Науседа также призвал ЕС и НАТО отреагировать на действия белорусских властей.