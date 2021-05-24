Министерство иностранных дел Украины требует немедленного освобождения задержанного в Белоруссии оппозиционера Романа Протасевича. Об этом пресс-секретарь МИД Олег Николенко написал в Twitter 23 мая

Прерванный полет. Как Украина помогла Лукашенко поймать соавтора «Нехты» Протасевича © REUTERS, Stringer Протасевич. Он был задержан.

По словам Николенко, это является очередной атакой на свободу слова со стороны белорусских властей.

«Требуем немедленного освобождения. На время содержания под стражей права задержанного должны быть безусловно гарантированы», — заявил дипломат.

Вчергове тривожні новини з Білорусі. Цього разу у Мінську затримано білоруського журналіста Романа Протасевича. Чергова атака на свободу слова з боку білоруської влади. Вимагаємо негайного звільнення. На час утримання під вартою права затриманого мають бути безумовно ґарантовані. — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) May 23, 2021

Ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская назвала задержание Протасевича операцией спецслужб.

МИД Литвы вызвал временного поверенного в делах Белоруссии и потребовали у него немедленного освобождения всех пассажиров и членов экипажа Ryanair. Президент Литвы Гитанас Науседа также призвал ЕС и НАТО отреагировать на действия белорусских властей.