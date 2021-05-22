После того как в отношении Виктора Медведчука ввели санкции, суд над ним был неизбежен, потому что санкции вводятся только тогда, когда имеет место преступление по соответствующим статьям. Об этом рассказал украинский политолог Сергей Белашко в интервью изданию Украина.ру

Сергей Белашко: Когда не получилось запугать Медведчука, на Банковой началась паника © Facebook, Сергей Белашко

Если бы этого обвинения не было, то власть тем самым бы признала, что санкции — это просто попытка отобрать какую-то собственность и дискредитировать политика, поэтому обвинение было официально предъявлено, пояснил эксперт.

«В судах эти все обвинения, понятное дело, развалятся, потому что Медведчук не идиот, он был адвокатом по достаточно сложным делам, еще когда Зеленский в школе учился. И такого типа «борзых мальчиков» он за свою жизнь повидал, наверное, не одну сотню», — уверен Белашко.

Если говорить о каких-то судебных перспективах этого дела, то они появятся только в том случае, если судей будут жестко прессовать, склонять к тому решению, которое нужно Офису президента, заключил собеседник издания.

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