Киевский суд 13 мая отправил оппозиционера Виктора Медведчука под домашний арест, ему вменяют «госизмену» и «посягательство на нарушение обычаев войны». Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием. Ранее суд отказал в удовлетворении ходатайств и защиты, и прокуратуры, которые оспаривали меру пресечения, оставив его под домашним арестом до 9 июля.
Если бы этого обвинения не было, то власть тем самым бы признала, что санкции — это просто попытка отобрать какую-то собственность и дискредитировать политика, поэтому обвинение было официально предъявлено, пояснил эксперт.
«В судах эти все обвинения, понятное дело, развалятся, потому что Медведчук не идиот, он был адвокатом по достаточно сложным делам, еще когда Зеленский в школе учился. И такого типа «борзых мальчиков» он за свою жизнь повидал, наверное, не одну сотню», — уверен Белашко.
Если говорить о каких-то судебных перспективах этого дела, то они появятся только в том случае, если судей будут жестко прессовать, склонять к тому решению, которое нужно Офису президента, заключил собеседник издания.
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