Алкоголь
Большинство людей старается поднять себе настроение с помощью алкогольных напитков, забывая про дозировку. В итоге спиртное приводит к интоксикации и обезвоживанию организма, от которых самочувствие лишь ухудшается.
Соленое
Чипсы, крекеры, соленые орешки — эти продукты под запретом, пока эмоциональное состояние не стабилизируется. Соль способна на время «поднять настроение», а по ряду характеристик своего воздействия на организм человека сравнима с действием наркотиков. В итоге депрессия может усугубиться.
Жирное и обработанное мясо
После его употребления происходит резкий упадок сил и настроения.
Сладости
Уровень глюкозы от сладостей резко повысится, а потом так же резко упадет. Как результат — легкую эйфорию сменят усталость и раздражительность. Чтобы почувствовать себя бодрее, эксперты рекомендуют добавить в рацион цитрусовые, орехи, бананы, кисломолочные продукты и темный шоколад.
Как правильно питаться, чтобы быть в хорошем расположении духа
Антидепрессивная диета должна включать большое количество овощей, богатых углеводами и волокнами, — цветная капуста, брокколи, морковь, свекла, кабачки и т. д. Обязательно должны быть включены в рацион полезные жиры — авокадо, рыба, орехи, оливковое масло, семена. Полезны супы из костного бульона, продукты с пробиотиками — йогурт, кефир, кимчи, квашеная капуста, маринованные огурцы, мисо-паста.