Во время депрессии многие начинают «заедать» стресс, тем самым делая себе еще хуже, так как наше питание связано с мозгом. Эксперты перечислили продукты, которые не стоит употреблять в таком состоянии. Соответствующий пост опубликован в Instagram eco_life.club

Тошнотворные блюда мира. Что лучше вообще не есть © 1000.menu Алкоголь

Большинство людей старается поднять себе настроение с помощью алкогольных напитков, забывая про дозировку. В итоге спиртное приводит к интоксикации и обезвоживанию организма, от которых самочувствие лишь ухудшается.

Соленое

Чипсы, крекеры, соленые орешки — эти продукты под запретом, пока эмоциональное состояние не стабилизируется. Соль способна на время «поднять настроение», а по ряду характеристик своего воздействия на организм человека сравнима с действием наркотиков. В итоге депрессия может усугубиться.

Жирное и обработанное мясо

После его употребления происходит резкий упадок сил и настроения.

Сладости

Уровень глюкозы от сладостей резко повысится, а потом так же резко упадет. Как результат — легкую эйфорию сменят усталость и раздражительность. Чтобы почувствовать себя бодрее, эксперты рекомендуют добавить в рацион цитрусовые, орехи, бананы, кисломолочные продукты и темный шоколад.

Как правильно питаться, чтобы быть в хорошем расположении духа

Антидепрессивная диета должна включать большое количество овощей, богатых углеводами и волокнами, — цветная капуста, брокколи, морковь, свекла, кабачки и т. д. Обязательно должны быть включены в рацион полезные жиры — авокадо, рыба, орехи, оливковое масло, семена. Полезны супы из костного бульона, продукты с пробиотиками — йогурт, кефир, кимчи, квашеная капуста, маринованные огурцы, мисо-паста.