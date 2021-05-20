Скандальная американская певица Бритни Спирс 20 мая выложила у себя в Instagram видео, на котором она предстает в украинской вышиванке. Однако поклонники не оценили ролик поп-исполнительницы

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Своим подписчикам она продемонстрировала белую вышиванку, покрывающую только руки и грудь. Также камера акцентировала внимание на ультракоротких шортах и длинных ногах певицы.

«Помните, как мы все отмечали Пасху в прошлом месяце? Я позволила себе съесть немного шоколада… А теперь я решила надеть этот маленький белый наряд», — подписала она.

В ответ в комментариях многие пользователи поинтересовались у 39-летней Спирс, все ли с ней в порядке, а также предположили, что исполнительница плакала перед записью ролика, намекая на странный макияж у нее на лице.

К слову, вышиванка — популярный предмет гардероба среди деятелей западной музыки и кино. Ранее эту одежду от украинских дизайнеров примеряли актрисы Риз Уизерспун, Николь Кидман, Кэти Холмс, певица Адель и другие.

Бритни Спирс являлась одной из самых популярных поп-певиц в США и за их пределами на рубеже веков. Однако в последние десятилетия ее имя в основном связано с громкими скандалами. Венцом подобной хроники с участием Спирс стала ее госпитализация в психиатрическую лечебницу с последующим признанием ее недееспособной. Опекунство над ней оформил ее отец, который настаивает на слабоумии своей дочери.