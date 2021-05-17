Бывший генпрокурор Украины Святослав Пискун, который вынужден съехать с госдачи в элитном поселке Конча-Заспа после заявления президента Владимира Зеленского, сказал, что благодаря указу экс-президента Петра Порошенко с 2014 года на госдачах проживают не госслужащие, а все желающие. Об этом 17 мая он заявил в комментарии изданию «Курс Украины»

Пискун заявил, что исправно платил аренду и мог бы съехать по первой просьбе без публичных высказываний Зеленского. Он отметил, что жил на госдаче, поскольку проживание там гарантировало ему, как должностному лицу, безопасность. По его словам, с ним заключили договор об аренде на 49 лет, и этот договор был утвержден Фондом госимущества Украины.

Пискун также отметил, что платил не символическую плату, как выразился Зеленский, а ту плату, которая установлена законом.

Кроме того, экс-генпрокурор рассказал, что на госдачах жили наниматели, арендаторы и никакие не госслужащие.

«Поэтому, когда вам кто-то рассказывает, что для какого-то народа что-то освободили, это не имеет никакого отношения к реальности. Потому что жил уже с 2014 года там народ. Мы все переписали договора… В 2014 году меня спросили, буду ли я там оставаться. Я спросил, сколько это будет стоить. Мне сказали: 5 тысяч грн (около 12 тысяч рублей) в месяц. Это только аренда. Меня это устроило: дом 250 кв. м, в стороне от пансионатов», — рассказал Пискун.

Венедиктова объяснила появление у нее в советниках бывшего генпрокурора Пискуна © РИА Новости, Сергей Старостенко / Перейти в фотобанк

После заседания СНБО Украины в пятницу Зеленский заявил, что поставил задачу провести аудит земель и резиденций в Конча-Заспе и Пуще-Водице, и отметил, что экс-чиновники живут там «за символическую плату».