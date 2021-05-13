Ранее в Печерском районном суде началось заседание об избрании меры пресечения Виктору Медведчуку, которого заподозрили в госизмене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму.
Прокуратура просит суд избрать ему меру пресечения в виде ареста до 10 июля с возможностью внесения залога в размере 300 млн 930 тысяч гривен.
«Прошу следственного судью отказать прокурору… в удовлетворении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении депутата Верховной Рады Виктора Медведчука», — сказал Кирпичев.
Также адвокат назвал чрезмерным требование обвинения назначить залог в размере 300 млн 930 тысяч гривен и напомнил, что счета Медведчука находятся под санкциями.
Кроме того, Кирпичев отметил, что оригиналы сообщения о подозрении Медведчуку, которые были направлены по почте по месту работы политика, а также к нему домой, еще не дошли, поэтом у него нет официального статуса подозреваемого.