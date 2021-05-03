Наращивание потенциала американской системы глобальной противоракетной обороны уже привело к серьезным последствиям в сфере безопасности, а также провоцирует гонку вооружений. Об этом 3 мая сообщила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает РИА Новости

Захарова призвала Украину задуматься о разработке вакцины, а не о ядерном статусе © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Захарова отметила, что Штаты пытаются представить развитие системы противоракетной обороны как оборонительный проект, но на самом деле это всего лишь «дымовая завеса».

«Наращивая противоракетные возможности, США, прежде всего, стремятся получить решающее преимущество за счет создания условий для нанесения по противнику первого удара, защитив себя от ответных действий», — сказала она.

Ранее агентство Bloomberg писало, что Пентагон запланировал потратить 18 миллиардов долларов на новые перехватчики для обороны от ядерных ракет из Северной Кореи и Ирана. Проект станет первым крупным оборонным госзаказом администрации президента Джо Байдена. Всего будет построен 31 самолет, десять из них будут испытательными. Стоимость каждой боевой единицы оценивается в 498 миллионов долларов. Перехватчики разместят на базах Аляски не позднее 2028 года.