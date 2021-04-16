Для того чтобы встречи российского и американского лидера были продуктивными, Белый дом должен понять, что Россия является равноправным им партнером на этих переговорах и к ней не стоит относиться как к государству второго сорта, подчеркнул доцент.
«И вот когда Соединенные Штаты начнут воспринимать Россию не как изгоя, а будут относиться как к нормальной региональной великой державе, как они относятся к Германии, Японии и ряду других стран, то тогда и только тогда возможно какое-то продвижение в двустороннем диалоге», — сказал Мирзаян
Ранее, во вторник, 13 апреля, президент США Джо Байден в телефонной беседе предложил российскому коллеге Владимиру Путину провести двусторонний саммит. Встретиться он предложил в третьей стране.