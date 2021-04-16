Если США хотят достигнуть понимания с Россией, им следует начать уважать РФ и относиться к ней как к равноправному государству. Об этом в интервью Украина.ру рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян

Байден заявил Путину о заинтересованности нормализации отношений США и РФ, рынки отреагировали ростом © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

«И вот когда Соединенные Штаты начнут воспринимать Россию не как изгоя, а будут относиться как к нормальной региональной великой державе, как они относятся к Германии, Японии и ряду других стран, то тогда и только тогда возможно какое-то продвижение в двустороннем диалоге», — сказал Мирзаян

Ранее, во вторник, 13 апреля, президент США Джо Байден в телефонной беседе предложил российскому коллеге Владимиру Путину провести двусторонний саммит. Встретиться он предложил в третьей стране.