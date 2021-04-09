В частности, лидирует партия «Слуга народа» (22,9% среди тех, кто определился и намерен проголосовать).
За партию «Европейская солидарность» респонденты отдали бы 14,6% голосов, за «Оппозиционную платформу — За жизнь» — 14,2%, за партию «Батькивщина» — 12,9%. Остальные партии не преодолели бы 5%-ный проходной барьер.
Опрос провели 6-7 апреля 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине с помощью телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2%.
При этом ранее, согласно опросу в конце марта, партию поддерживали 20,8% респондентов. Также поддержку укрепила «Батькивщина», у которой в марте было 12,4%.