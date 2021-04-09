Четыре партии преодолели бы 5%-ный барьер, если бы выборы в Верховную Раду проходили в начале апреля 2021 года, и лидировала бы по-прежнему президентская партия «Слуга народа». Об этом 9 апреля свидетельствуют данные опроса Социологической группы «Рейтинг» на их сайте

В частности, лидирует партия «Слуга народа» (22,9% среди тех, кто определился и намерен проголосовать).

За партию «Европейская солидарность» респонденты отдали бы 14,6% голосов, за «Оппозиционную платформу — За жизнь» — 14,2%, за партию «Батькивщина» — 12,9%. Остальные партии не преодолели бы 5%-ный проходной барьер. Андрей Золотарев: Пока рейтинг Зеленского спасает логика «другие еще хуже» © Facebook, Золотарев Андрей

Опрос провели 6-7 апреля 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине с помощью телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2%.

При этом ранее, согласно опросу в конце марта, партию поддерживали 20,8% респондентов. Также поддержку укрепила «Батькивщина», у которой в марте было 12,4%.