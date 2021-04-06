Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Польшу в героизации бандитов и военных преступников. Об этом во вторник, 6 апреля, сообщило агентство БелТА

Лукашенко отметил, что политические контакты Польши и Белоруссии никогда не были идеальными — белорусы пытались найти компромисс, но в Варшаве это воспринималось как слабость.

Он также напомнил, что ранее Польша декларировала готовность идти навстречу Белоруссии, а затем начала обвинять её власти в фальсификации выборов и предоставлять убежище «беглым предателям и экстремистам».

«Последней каплей, которая переполнила чашу терпения, стали неприкрытые попытки героизации бандитов и военных преступников, проведение с этой целью мероприятий для белорусской молодежи в Бресте», — сказал Лукашенко.

Польша против ОУН-УПА: Гуляешь по Варшаве в бандеровской футболке – штраф или тюрьма © Public Domain

Лукашенко добавил, что «весь этот шабаш» происходит в год 80-летия начала Великой Отечественной войны.

«Причем особенно усердствует в героизации бандитов Армии Крайовой стремительно теряющая поддержку в обществе консервативная партия политиканов. То есть это внутренняя проблема уже в Польше», — сказал он.

Ранее в Белоруссии возбудили дело в отношении главы Союза поляков Анжелики Борис. По данным Генпрокуратуры, она проводила в Гродно мероприятия «по чествованию участников антисоветских бандформирований, совершавших грабежи и убийства мирного населения».