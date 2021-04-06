Военный прокурор Тегерана Голамаббас Торки при этом не назвал имена фигурантов дела.
Как отмечает агентство, сообщение о выдвинутых обвинениях было обнародовано вскоре после того, как Тегеран начал переговоры с Западом по поводу своей ядерной программы.
17 марта Иран предоставил окончательный отчет о крушении украинского самолета в Тегеране. Причиной катастрофы в нем названа ошибка оператора противовоздушной обороны, который принял самолет за вражескую цель.
Гражданский борт «Международных авиалиний Украины» был сбит 8 января 2020 года в Иране двумя ракетами «земля-воздух», выпущенными силами ПВО Ирана в результате ошибки военных.
На борту самолета находились 176 человек — 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. В числе пассажиров было 11 граждан Украины, остальные в основном граждане Ирана и Канады.