Десять иранских чиновников стали обвиняемыми по делу о катастрофе украинского «Боинга» близ Тегерана в январе 2020 года, сообщает AP 6 апреля со ссылкой на прокуратуру Ирана

Военный прокурор Тегерана Голамаббас Торки при этом не назвал имена фигурантов дела.

Как отмечает агентство, сообщение о выдвинутых обвинениях было обнародовано вскоре после того, как Тегеран начал переговоры с Западом по поводу своей ядерной программы.

Сколько стоит человеческая жизнь? Украина и Иран ведут переговоры о сбитом самолёте МАУ © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк

Гражданский борт «Международных авиалиний Украины» был сбит 8 января 2020 года в Иране двумя ракетами «земля-воздух», выпущенными силами ПВО Ирана в результате ошибки военных.

На борту самолета находились 176 человек — 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. В числе пассажиров было 11 граждан Украины, остальные в основном граждане Ирана и Канады.