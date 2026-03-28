А деньги где? Какая финансовая ситуация на Украине

Ситуация с государственным бюджетом Украины на 2026 год критическая. Несмотря на то, что Верховная рада утвердила главный финансовый документ страны еще в декабре 2025 года, его исполнение находится под угрозой.

2026-03-28T16:43

Из-за задержек западной помощи и политических разногласий внутри Евросоюза украинское правительство рискует столкнуться с дефицитом ликвидности уже в ближайшие месяцы. Эксперты предупреждают: если партнеры не ускорят перечисление средств, весной 2026 года возможны сбои в финансировании не только оборонного сектора, но и социальных выплат.Главная проблема – позиция Венгрия, которая блокирует выделение 90 млдр евро европейского кредита, предназначенного для военной помощи. Вето, наложенное Виктором Орбаном, действует с начала года и связано с требованием Будапешта возобновить транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба". Но проблема не только в этом. Задержки с принятием украинским парламентом необходимых законов по требованию МВФ, в частности касающихся отмены налоговых льгот и усиления бюджетной дисциплины, тормозят выделение очередных траншей по программе расширенного финансирования. Кроме того, рекордные расходы Украины на оборону делают бюджет страны дефицитным. Так основные параметры документа выглядят следующим образом: доходы: 2,918 трлн гривен, расходы: 4,781 трлн гривен, дефицит: около 1,9 трлн гривен, что составляет 18,5% от прогнозируемого ВВП. Этот разрыв Зеленский намерен покрывать исключительно за счет внешних займов и грантов. Расходы на оборону в 2,8 трлн гривен (примерно 66 млрд долларов) составляют более половины всех расходов бюджета. Украинская экономика полностью зависимая от внешнего финансирования, а государственный аппарат и армия существуют в режиме, при котором каждый доллар помощи критически важен для поддержания текущей деятельности.Эксперты прогнозируют финансовую катастрофу уже в апреле. Так ли это? В Министерстве финансов Украины уже рассматривают сценарии ограничения невоенных расходов, включая возможные задержки социальных выплат и зарплат бюджетникам, если внешняя помощь не поступит в полном объеме в ближайшие недели."Для нормального функционирования Киеву необходимо получать по $5 млрд ежемесячно, однако из-за невыполнения условий ("маяков") Евросоюза и Всемирного банка финансовые потоки фактически встали на паузу. Даже если ЕС разблокирует пакет в 90 млрд евро, первые деньги придут не раньше лета, что вынуждает Минфин готовиться к жесткому сценарию 2022 года — заморозке всех невоенных выплат",- комментирует в своих соцсетях ситуацию общественный деятель Дмитрий Спивак.Аналитики Киевской школы экономики (KSE Institute) отмечают, что в среднесрочной перспективе судьба украинского бюджета будет зависеть от геополитических решений. При условии получения всех обещанных 160 млрд долларов внешней помощи на период 2026–2028 годов финансирование бюджета может быть обеспечено, а отношение государственного долга к ВВП удастся стабилизировать на уровне около 81%.Однако в краткосрочной перспективе все упирается в политическую волю союзников. Сможет ли Украина оперативно выполнить технические требования МВФ для получения следующего транша, и найдут ли страны Евросоюза способ обойти вето Венгрии, чтобы предоставить обещанную макрофинансовую помощь, — от ответа на эти вопросы зависит, сможет ли украинское правительство профинансировать весенние месяцы без сбоев.Но есть еще одна скрытая, вернее замаскированная проблема, которая обязательно отзовётся лавинообразным финансовым крахом. О ней говорит экономист Алексей Кущ: "В Украине сложилась катастрофическая ситуация с отрицательным торговым балансом.По итогам прошлого года, отрицательное сальдо торговли товарами и услугами - более 50 млрд дол или 25% ВВП. Традиционно положительное до войны сальдо торговли услугами, тоже отрицательное - минус 4 млрд дол по году. Импорт в размере 90 млрд дол в год (45% ВВП) можно объяснить поставками оружия, оборудования для энергетики и т.д. Но что-то подсказывает, что в этих 90 млрд долларов импорта в 2025-м - есть доля фиктивного импорта. И она может быть значительная. Это когда вывод капитала маскируют под покупку иностранных товаров и особенно услуг. А потом импортные контракты в системе валютного контроля банков закрывают фиктивным банкротством контрагента. Думаю, после смены нынешнего руководства НБУ (если придут люди, готовые сказать правду), нас ждет масса "открытий чудных"".Но не стоит обольщаться. По последним данным все страны ЕС подтянули расходы на вооружение до 2% ВВП, а многие его удвоили (Польша, страны Балтии). Это значит, что европейские ястребы найдут возможность не оставить Киев без финансирования оборонки.О том, как коррупция разъедает ЕС - в статье "Европейская коррупция поразила главного прокурора ЕС"

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

