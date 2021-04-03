Кабинет министров Украины исключил газетную бумагу из списка товаров, запрещенных к ввозу на таможенную территорию Украины. Соответствующее постановление на днях появилось на сайте правительства

Стоит отметить, что дата постановления №269 была изменена с 29 марта на 1 апреля. При этом в документе указано, что он вступает в силу спустя 10 дней после опубликования.

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В список также вошли ящики, коробки, мешки, упаковочные пакеты, проволока из других легированных сталей, инструменты для бурения, другие тележки и ходовые балансирные тележки, оси, колеса и их части.

Ранее член совета директоров Украинской ассоциации издателей периодической прессы Сергей Чернявский заявил, что из-за дефицита газетной бумаги, который возник бы в результате запрета, работу могли потерять 25 тысяч украинцев.