Его слова прозвучали на встрече с послом Канады на Украине Ларисой Галадзой, сообщила пресс-служба СНБО.
«"Стороны также обменялись мнениями относительно ситуации с безопасностью в регионе, в частности, подготовки к российско-белорусским стратегическим учениям "Запад-2021"», — говорится в сообщении.
Данилов рассказал, что «аппарат СНБО Украины осуществляет круглосуточный мониторинг ситуации и разрабатывает различные сценарии реагирования на развитие событий».
Ранее первый заместитель главы Министерства информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что киевский режим готовит масштабное наступление на Донецк и Горловку, которое начнется до 2 мая.
Об этом свидетельствует как стягивание Киевом живой силы и военной техники к линии соприкосновения в Донбассе, так и агрессивная информационная политика Украины в последние месяцы, пояснил он.
В Кремле отметили, что не оставят без поддержки ДНР и ЛНР в случае агрессии Киева.