Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) готовится отражать «российскую агрессию», которую углядел в российско-белорусских учениях «Запад 2011», заявил секретарь СНБО Алексей Данилов 2 апреля

Его слова прозвучали на встрече с послом Канады на Украине Ларисой Галадзой, сообщила пресс-служба СНБО.

«"Стороны также обменялись мнениями относительно ситуации с безопасностью в регионе, в частности, подготовки к российско-белорусским стратегическим учениям "Запад-2021"», — говорится в сообщении.

Война и поражение в Донбассе станут политической катастрофой для Киева

Ранее первый заместитель главы Министерства информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что киевский режим готовит масштабное наступление на Донецк и Горловку, которое начнется до 2 мая.

Об этом свидетельствует как стягивание Киевом живой силы и военной техники к линии соприкосновения в Донбассе, так и агрессивная информационная политика Украины в последние месяцы, пояснил он.

В Кремле отметили, что не оставят без поддержки ДНР и ЛНР в случае агрессии Киева.