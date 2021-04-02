В случае появления войск США на территории Украины России потребуются все необходимые дополнительные меры для обеспечения безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости 2 апреля

Ранее Госдеп США обвинил Россию в «дестабилизирующих» действиях на Украине. Как заявили в Минобороны Украины, Соединенные Штаты пообещали оказать поддержку Киеву в случае обострения ситуации в Донбассе.

«Безусловно, такое развитие сценария (появление военных США на Украине. — Ред.) привело бы к дальнейшему росту напряженности вблизи российских границ. Конечно, это потребует дополнительных мер от российской стороны по обеспечению ее безопасности», — сказал Песков журналистам.

Новые документы по Донбассу: будет ли прорыв к миру

Ранее Верховная Рада приняла законопроект, который позволит в течение суток призвать в Донбасс на службу резервистов в момент обострения без объявления мобилизации.

По мнению Главного управления разведки Минобороны Украины, Россия якобы может начать наступление вглубь территории Украины. В ведомстве уверены, что Россия будто бы намерена расширить свое военное присутствие на территории республик Донбасса, введя регулярные воинские подразделения. Это, по данным разведки, «мотивируют необходимостью защиты российских граждан в ОРДЛО».

Как заявлял замглавы МИД РФ Андрей Руденко, информация о будущем военном столкновении Украины и России является фейком, который распространяет официальный Киев.