Украина подготовила стратегию экономического развития Луганской и Донецкой областей. Ее направят на утверждение в кабмин до конца полугодия, заявил 1 апреля министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, передают «Новости Донбасса»

Европе придется помогать восстанавливать Донбасс - Резников © Y27 / wikimedia.org

Он также напомнил про законопроект о политике переходного периода для неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей.

«Сейчас мы прорабатываем многочисленные рекомендации и уже вскоре доработанный итоговый драфт с учетом всех предложений будет обнародован и представлен публично еще раз. Более того, мы ожидаем, что оценку этому документу предоставит и Венецианская комиссия», — резюмировал Резников.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Кремль отвергает претензии.