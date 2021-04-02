«В декабре 2020 года правительство утвердило концепцию будущей Стратегии экономического развития Донецкой и Луганской областей, то есть было одобрено политическое предложение по развитию подконтрольных правительству территорий Донецкой и Луганской областей. Перед нами поставлена задача с того момента и в течение шести месяцев подготовить уже стратегию, утвердить ее в правительстве и работать с парламентом уже в части пакетов законодательных актов», — рассказал Резников.
Он также напомнил про законопроект о политике переходного периода для неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей.
«Сейчас мы прорабатываем многочисленные рекомендации и уже вскоре доработанный итоговый драфт с учетом всех предложений будет обнародован и представлен публично еще раз. Более того, мы ожидаем, что оценку этому документу предоставит и Венецианская комиссия», — резюмировал Резников.
Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Кремль отвергает претензии.