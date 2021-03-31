Клип американского рэпера Lil Nas X наделал немало шума. Дело дошло до того, что компания Nike открестилась и от коллаборации с музыкантом, и от самих кроссовок, но оказалось поздно. О премьере клипа американец заявил на днях в своем Instagram

Его борьба: украинский повар-русофоб посетовал на тяжелые бои за борщ © Евгений Клопотенко/Инстаграм Lil Nas X опускается в преисподнюю, где соблазняет дьявола, убивает его, после чего занимает трон «повелителя тьмы».

Возможно, «сатанинское» видео осталось бы без внимания, если бы не небольшая деталь: исполнитель появляется в ролике в кроссовках Satan Shoes («Сатанинская обувь»).

Дело в том, что в этой обуви использована настоящая человеческая кровь, при этом прототипом кроссовок стали Nike Air Max 97. В каждой паре пузырек воздуха в подошве заполнили кровью, смешанной с чернилами, а к шнуркам прикрепили подвеску в виде пентаграммы. Кроме того, на обуви значится надпись «LUKE 10:18», отсылающая к цитате из Евангелия от Луки: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молния».

Компания Nike тут же открестилась от коллаборации с рэпером, а сразу после этого на дизайнеров «кровавой» обуви MSCHF из Бруклина подали в суд, вот только было уже поздно: пиар-компания оказалась настолько удачной, что лимитированная линейка из 666 пар ушла меньше чем за минуту.

Примечательно, что к «сатанинскому» креативу приложилась украинский дизайнер, стилист и режиссер Таня Муиньо, которая и сняла скандальный клип на песню Montero.

Ранее клипмейкер с Украины уже работала с мировыми звездами, так, например, она снимала видео для Cardi B, Кэти Перри, Monatik, группы «Время и Стекло», Насти Каменских, Скриптонита и IOWA.

Муиньо — рекордсменка по количеству наград в номинации «Лучший видеоклип» украинской премии YUNA, а также в 2018 году стала победительницей в номинации «Клипмейкер года» по версии M1 Music Awards.

Коснутся ли судебные разбирательства украинского клипмейкера, пока неизвестно.