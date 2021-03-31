Украина в любой момент может осуществить операцию «Вторжение» в Донбассе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко

Донбасс: игра на нервах или подготовка к войне? © Facebook, Операція об'єднаних сил

Эксперт полагает, что качественно ситуация сегодня отличается от предшествующих годов тем, что очень многие граждане ДНР и ЛНР получили российские паспорта. Россия теперь не сможет ограничиться лишь выражением озабоченности или какими-либо другими политическими демаршами.

«Осознаёт это Киев или нет — вопрос не ко мне, я лично почему-то абсолютно уверен, что, если Украина посягнёт на безопасность граждан России, проживающих на Донбассе, в ответ она получит операцию по принуждению к миру, и итогом этой операции будет то, что новая граница Украины уже пройдёт по Днепру», — сказал Игорь Коротченко.

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С начала февраля украинская армия впервые с июля 2020 года возобновила обстрелы ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе.