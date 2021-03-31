По его словам, дополнительным фактором, который может позволить Украине решиться на эту авантюру, является очень серьёзное ухудшение отношений между Россией и США.
Эксперт полагает, что качественно ситуация сегодня отличается от предшествующих годов тем, что очень многие граждане ДНР и ЛНР получили российские паспорта. Россия теперь не сможет ограничиться лишь выражением озабоченности или какими-либо другими политическими демаршами.
«Осознаёт это Киев или нет — вопрос не ко мне, я лично почему-то абсолютно уверен, что, если Украина посягнёт на безопасность граждан России, проживающих на Донбассе, в ответ она получит операцию по принуждению к миру, и итогом этой операции будет то, что новая граница Украины уже пройдёт по Днепру», — сказал Игорь Коротченко.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
С начала февраля украинская армия впервые с июля 2020 года возобновила обстрелы ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе.