Москва не может заставить Украину не наступать на Донецк и Луганск, но способна сделать так, чтобы это наступление Киева закончилось разгромом, сказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян в интервью Украина.ру

«Мы не можем заставить Украину не наступать… Мы только можем сделать так, чтобы это наступление закончилось нашей победой, причем победой убедительной, показательной и демонстративной», — сказал Мирзаян.

Он отметил, что в случае наступления украинской стороны российские войска на основании внесенных поправок в Конституцию придут на помощь российским гражданам, живущим на территории ДНР и ЛНР.

«Российские войска, возможно, не остановятся на границах Донецкой и Луганской областей и пойдут дальше. Свои ошибки надо исправлять», — добавил эксперт.

«Мирный план» по Донбассу. Зачем Киев изобрёл новый миф © скриншот видео "Нromadske"

Мирзаян назвал Приднестровье слабой точкой России, так как там живут граждане РФ.

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