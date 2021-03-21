«Мы не можем заставить Украину не наступать… Мы только можем сделать так, чтобы это наступление закончилось нашей победой, причем победой убедительной, показательной и демонстративной», — сказал Мирзаян.
Он отметил, что в случае наступления украинской стороны российские войска на основании внесенных поправок в Конституцию придут на помощь российским гражданам, живущим на территории ДНР и ЛНР.
«Российские войска, возможно, не остановятся на границах Донецкой и Луганской областей и пойдут дальше. Свои ошибки надо исправлять», — добавил эксперт.
Он высказал мнение, что «необходимо исправлять не только ошибку Мариуполя, но и ошибку Одессы, потому что Российской Федерации нужна граница с Приднестровьем».
Мирзаян назвал Приднестровье слабой точкой России, так как там живут граждане РФ.
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