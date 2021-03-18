Крым подготовит официальное обращение в ООН из-за водной блокады, устроенной Украиной. Об этом сообщил постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов. Передает 18 марта РИА Новости

Экономист сказал, когда удастся решить проблему водной блокады Крыма © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк

По его словам, Россия способна решить самые сложные проблемы Крыма и уже неоднократно это доказывала.

«Воду просить у Украины мы не будем. Украинским националистам не стоит радоваться, что им удалось создать сложности крымчанам. Скоро их радость сменится на осунувшиеся и завистливые лица. Крым однозначно решит вопрос вододефицита. За счет чего? Первое — сбор пресной воды, второе — активное использование очистных сооружений, третье — при необходимости строительство плотин, водохранилищ, опреснительных станций, особенно в курортных регионах», — объяснил Мурадов.

По его словам, Россией выделены немалые средства, чтобы Крым не зависел от какой-либо враждебной власти на Украине, которая может, нарушив все международно-правовые нормы, перекрыть канал.

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию направлено около 50 миллиардов рублей.