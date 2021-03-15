В 2020 году Белоруссия пережила, по крайней мере, три шока. Самым тяжелым из них оказались массовые протесты после выборов главы государства, сообщил 14 марта в эфире телеканала СТВ помощник президента по финансово-кредитным вопросам Валерий Бельский

Болкунец рассказал, во что превратится Белоруссия, если Лукашенко останется у власти © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Другим вызовом для экономики стала пандемия коронавируса. По его оценкам, если бы в стране был введен тотальный локдаун, то ВВП республики снизилось бы еще на 5-6%.

Помимо этого в начале года в стране не были заключены контракты по поставке нефти, поэтому белорусская экономика в значительной степени столкнулась с риском недопоставок сырья.

«Принимались самые неординарные решения: были заключены контракты и с Саудовской Аравией, и с Норвегией, и американский контракт у нас один был», — напомнил помощник Лукашенко.

В конце февраля стало известно, что Минск планирует попросить у России очередной кредит. Как сообщал министр финансов республики Юрий Селиверстов, стороны сейчас ведут переговоры о привлечении денег на инфраструктурные проекты. В сентябре 2020 года сообщалось, что Россия предоставит Белоруссии кредит размером $1,5 млрд. Причем часть выделенных средств пойдет на погашение предыдущих кредитов от России.

Протесты в Белоруссии продолжаются с начала августа 2020 года. Митингующие требуют отставки всего руководства страны и новых выборов.