Для Украины стандартна ситуация, когда политик апеллирует к электорату Юго-Востока, идеология его политической программы в ходе выборов ближе к центристской. А потом, став президентом, начинает смещаться вправо. Об этом рассказал руководитель аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Золотарев: Обострение в Донбассе начнется, как только закончится распутица © Facebook, Золотарев Андрей Владимир Зеленский повторял, что его главным противником является экс-гарант Петр Порошенко и его окружение.

Эксперт отметил, что исключением из этого правила был только третий президент Виктор Ющенко, который изначально был в этом формате, а второй президент Леонид Кучма и первый президент Леонид Кравчук обещали одно, а действовали по-другому.

«Точно так же и с Зеленским: "Слугу народа" от либертарианства неумолимо тянет вправо к "Армії. Мове. Вірі" (укр. "Армия. Язык. Вера". — Ред.). Теперь будет "Армія. Мова. Вова" — идеология "Слуги народа". Поэтому тут говорить о том, что есть определенное идеологическое сближение с политической силой Порошенко, можно — это правомерно», — указал Золотарев.

Что касается преследования «Оппозиционной платформы — За жизнь» и лично Виктора Медведчука, то Запад опасается того, что Украина в очередной раз сменит вектор, поскольку в обществе медленно, но происходит общественное отрезвление, что США использует Украину лишь как инструмент в своих геополитических играх, добавил политолог.

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