Сейчас основная политическая борьба в Украине разворачивается между провластной партией «Слуга народа» и «Оппозиционной платформой — За жизнь» (ОПЗЖ). При этом во время предвыборной кампании президент Владимир Зеленский повторял, что его главным противником является экс-гарант Петр Порошенко и его окружение.
Эксперт отметил, что исключением из этого правила был только третий президент Виктор Ющенко, который изначально был в этом формате, а второй президент Леонид Кучма и первый президент Леонид Кравчук обещали одно, а действовали по-другому.
«Точно так же и с Зеленским: "Слугу народа" от либертарианства неумолимо тянет вправо к "Армії. Мове. Вірі" (укр. "Армия. Язык. Вера". — Ред.). Теперь будет "Армія. Мова. Вова" — идеология "Слуги народа". Поэтому тут говорить о том, что есть определенное идеологическое сближение с политической силой Порошенко, можно — это правомерно», — указал Золотарев.
Что касается преследования «Оппозиционной платформы — За жизнь» и лично Виктора Медведчука, то Запад опасается того, что Украина в очередной раз сменит вектор, поскольку в обществе медленно, но происходит общественное отрезвление, что США использует Украину лишь как инструмент в своих геополитических играх, добавил политолог.
Полностью интервью можно прочитать здесь.