«В четверг на этой неделе во время форума "Украина 30: Культура. Медиа. Туризм", который инициировал [президент Владимир] Зеленский, будет презентован международный центр противодействия дезинформации», — сказал Ермак.
Он добавил, что к сотрудничеству с центром Украина «приглашает всех международных партнеров».
Ранее Зеленский впервые в ООН выступил с инициативой создания на Украине Центра противодействия дезинформации. Бывший министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что вполне оправданной мерой может быть введение уголовной ответственности для журналистов, которые за деньги занимаются подготовкой заказных материалов.