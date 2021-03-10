Центр противодействия дезинформации будет презентован общественности 11 марта. Об этом на днях заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, передает Интерфакс-Украина

Зеленский анонсировал запуск Центра противодействия дезинформации © president.gov.ua

Он добавил, что к сотрудничеству с центром Украина «приглашает всех международных партнеров».

Ранее Зеленский впервые в ООН выступил с инициативой создания на Украине Центра противодействия дезинформации. Бывший министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что вполне оправданной мерой может быть введение уголовной ответственности для журналистов, которые за деньги занимаются подготовкой заказных материалов.