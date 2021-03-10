Идея президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева запретить продажу земли иностранцам представляет собой социально-политическую меру с целью успокоить население. Об этом рассказал казахстанский экономист Айдархан Кусаинов в интервью изданию Украина.ру

Айдархан Кусаинов: Влияние Китая в Казахстане не столь критично, чтоб он отобрал ресурсы © Facebook, Айдархан Кусаинов

Эксперт подчеркнул, что эта мера не повлияет ни на развитие экономики Казахстана, ни на самостоятельность в принятии решений.

«Это не столько экономическая, сколько социально-политическая мера для успокоения граждан. Речь не идет о какой-то системной работе в экономике или внешней политике. Она ни на что не влияет», — уверен Кусаинов.

Специалист добавил, что для качественного развития казахстанской экономики нужно излечиться от «голландской болезни» (негативный эффект, оказываемый влиянием укрепления реального курса национальной валюты на экономическое развитие в результате бума в отдельном секторе экономики. — Ред.) и уйти от сырьевой зависимости, сделать то, о чем в республике постоянно говорят, но до сих пор не делают.

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