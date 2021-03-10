Ранее Токаев поручил законодательно запретить продажу и аренду сельхозземель иностранцам и иностранным юридическим лицам. По его словам, земля — символ казахстанской государственности, и нужно прекратить слухи, связанные с земельными вопросами.
Эксперт подчеркнул, что эта мера не повлияет ни на развитие экономики Казахстана, ни на самостоятельность в принятии решений.
«Это не столько экономическая, сколько социально-политическая мера для успокоения граждан. Речь не идет о какой-то системной работе в экономике или внешней политике. Она ни на что не влияет», — уверен Кусаинов.
Специалист добавил, что для качественного развития казахстанской экономики нужно излечиться от «голландской болезни» (негативный эффект, оказываемый влиянием укрепления реального курса национальной валюты на экономическое развитие в результате бума в отдельном секторе экономики. — Ред.) и уйти от сырьевой зависимости, сделать то, о чем в республике постоянно говорят, но до сих пор не делают.
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