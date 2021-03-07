Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» зарегистрировали в Северной Македонии. Об этом 7 марта сообщили в Российском фонде прямых инвестиций

Закупать «Спутник V» готовы даже противники РФ, а Украина продолжает вымирать © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Российская вакцина от COVID-19 занимает второе место в мире по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.

Накануне постпред России Михаил Ульянов рассказал об отношении иностранцев к российским вакцинам. По его словам, многие из его коллег в дипломатическом корпусе выразили заинтересованность в вакцинации российскими вакцинами. Он отметил, что работа в этом направлении уже ведется, однако процесс займет как минимум месяц.