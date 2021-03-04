Уроженка Украины 67-летняя певица Любовь Успенская призналась поклонникам, что любит молодых мужчин. Не так давно она появлялась в компании сына покойного сенатора из Санкт-Петербурга Вадима Тюльпанова Владислава. О новом друге артистка рассказала 3 марта в Instagram

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«Какое же удовольствие я получаю, когда меня окружают молодые, харизматичные, талантливые мужчины. Которые относятся ко мне с трепетом, уважением, гордостью и буквально носят на руках», — написала Успенская.

Ради уроженца украинской столицы она даже перешла на украинский язык, спев в 2019-м дуэтом песню «Бути без тебе» («Быть без тебя» в русской версии).

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Однако поклонники королевы шансона ее удовольствие от молодых мужчин не разделили, а, напротив, предложили артистке задуматься, зачем ее юным кавалерам нужна ее компания.

«Любовь, вы шикарна, но не уходите в омут с головой за молодежью, им нужны ваши финансы», «Альфонсы», — ответили ее поклонницы.

Не так давно Успенская подала на развод со своим четвертым мужем Александром Плаксиным, с которым состоит в браке с 1987 года. Мужчина давно живет в США, и пара фактически не состоит в отношениях.