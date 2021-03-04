В сети исполнительница выложила снимок, где она полулежит в кресле в прозрачном платье и держит за руку певца из Киева Андрея Большедворского.
«Какое же удовольствие я получаю, когда меня окружают молодые, харизматичные, талантливые мужчины. Которые относятся ко мне с трепетом, уважением, гордостью и буквально носят на руках», — написала Успенская.
Ради уроженца украинской столицы она даже перешла на украинский язык, спев в 2019-м дуэтом песню «Бути без тебе» («Быть без тебя» в русской версии).
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Однако поклонники королевы шансона ее удовольствие от молодых мужчин не разделили, а, напротив, предложили артистке задуматься, зачем ее юным кавалерам нужна ее компания.
«Любовь, вы шикарна, но не уходите в омут с головой за молодежью, им нужны ваши финансы», «Альфонсы», — ответили ее поклонницы.
Не так давно Успенская подала на развод со своим четвертым мужем Александром Плаксиным, с которым состоит в браке с 1987 года. Мужчина давно живет в США, и пара фактически не состоит в отношениях.