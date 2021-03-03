Дочь певицы украинского происхождения Любови Успенской Татьяна Плаксина публично объявила о том, что вернулась к матери и привезла с собой еще одного члена семьи. Об этом звездная наследница рассказала 2 марта в Instagram

Меладзе показал дочь от финалистки конкурса «Мисс Украина» © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк Александру Плаксину в США. Больше года женщины ходили на ток-шоу по разные стороны океана и обвиняли друг друга.

В январе они заявили о своем примирении и в итоге дочь решила вернуться к матери в Москву. Узнав об этом подписчики поинтересовались у Плаксиной взяла ли она с собой котика, на что женщина ответила утвердительно.

«Танечка! Ты умничка, что помирилась с мамой, так держать!!!», «Танюшка, молодец что вернулась к мамочке. Начинай жить с нового листа. Пора уже влюбится до беспамятства, и нарожать малышей, и стать счастливой мамой, и Любови будет на старость лет счастье», «Здорово, что вы рядом с мамой», — написали подписчики.

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Виноватым в ссоре с дочерью Успенская называет в том числе и своего мужа Плаксина, проживающего в США, утверждая, что именно он снабжал их общего ребенка наркотическими веществами.

Супруги до сих пор в браке, хотя уже не первое десятилетие фактически не состоят в отношениях и живут на разных континентах. Параллельно с заявлением о примирении с дочерью Успенская рассказала СМИ о том, что подала на развод, но муж грозится у нее все отсудить.