«Свекла и мясо. Можно приготовить борщ, а можно — шпундру. Еще одно блюдо, которое спрятано в нашем ДНК. Сделайте завтра, попробуйте и почувствуйте себя еще большими украинцами. Рецепт я даю вам очень упрощенный и без свекольного кваса. Просто, чтобы вы осознали этот вкус. Такой жирный, обнимающий украинскую душу и в то же время — балансирующий чувства кислой свеклой», — написал кулинар.
По его словам, для приготовления «упрощенной» шпундры понадобится: 100 г лука, 120 г моркови, 300 г запеченной свеклы, 150 г свежей свеклы, 50 мл яблочного уксуса и 500 г мяса. Клопотенко предпочел говяжью вырезку, однако посоветовал использовать свиные ребрышки или лопатку.
Лук, морковь и мясо надо нарезать и обжарить на смеси сливочного и растительного масла. Добавить запеченную свеклу, жарить еще около 5 минут. Из свежей свеклы надо выжать сок, который необходимо смешать с яблочным уксусом. Добавить жидкость к пережарке и тушить мясо 15-20 минут. Под конец добавить соль, перец по вкусу.
«Едите и чувствуете связь со своими предками», — подытожил кулинар.
Повар Евгений Клопотенко известен не только кулинарными талантами и победой в шоу «МастерШеф», но и своими политическими высказываниями.
Так, по его словам, Россия — страна-агрессор, которая ведет войну против Украины, поэтому кулинар не видит смысла в контактах с гражданами этого государства.
Кроме того, кулинар заявил, что не хочет общаться с россиянами еще и потому, что они якобы «на два уровня ниже ментально», чем украинцы.