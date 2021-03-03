Украинский повар, победитель проекта «МастерШеф» Евгений Клопотенко показал, как приготовить старинное национальное блюдо Украины — шпундру. Рецептом он поделился в своем Instagram 2 марта

Борщевой набор на Украине продолжает дорожать © CC0, Pixabay

По его словам, для приготовления «упрощенной» шпундры понадобится: 100 г лука, 120 г моркови, 300 г запеченной свеклы, 150 г свежей свеклы, 50 мл яблочного уксуса и 500 г мяса. Клопотенко предпочел говяжью вырезку, однако посоветовал использовать свиные ребрышки или лопатку.

Лук, морковь и мясо надо нарезать и обжарить на смеси сливочного и растительного масла. Добавить запеченную свеклу, жарить еще около 5 минут. Из свежей свеклы надо выжать сок, который необходимо смешать с яблочным уксусом. Добавить жидкость к пережарке и тушить мясо 15-20 минут. Под конец добавить соль, перец по вкусу.

«Едите и чувствуете связь со своими предками», — подытожил кулинар.