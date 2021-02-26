То, что повестки у Киева и Крыма стали разными, было очевидно еще к концу весны 2014 года, вспоминает эксперт.
«Медиа в Киеве (да и до сих пор по инерции) тогда фантазировали насчет того, что вскоре пример неких постмайданных успехов Украины заставит крымчан раскаяться и вернуться. В Крыму же вопрос итогов референдума считался решенным, и уже вовсю, например, обсуждалось строительство дорожных развязок, которое стало возможным после выделения средств из российского бюджета», — указал Степанов.
Журналист добавил, что украинские телеканалы достаточно долго еще имели массовое присутствие в базовых пакетах кабельного ТВ в Крыму, когда крымчане с усмешкой наблюдали за сообщениями о «начинающемся голоде и пустых полках супермаркетов».
Полный текст интервью можно прочитать здесь.