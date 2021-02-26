Если в первые годы у крымчан «болело» по поводу происходящего на Украине, то сейчас все меньше желающих читать о том, как ежедневно украинцы «пробивают» новое дно. У местных жителей хватает своих забот. Об этом рассказал главный редактор издания «ПолитНавигатор» Сергей Степанов в интервью изданию Украина.ру

Сергей Степанов: У Киева не было задачи удержать Крым и нет сейчас - вернуть © скриншот "СБУ - Спілка Блогерів України"

«Медиа в Киеве (да и до сих пор по инерции) тогда фантазировали насчет того, что вскоре пример неких постмайданных успехов Украины заставит крымчан раскаяться и вернуться. В Крыму же вопрос итогов референдума считался решенным, и уже вовсю, например, обсуждалось строительство дорожных развязок, которое стало возможным после выделения средств из российского бюджета», — указал Степанов.

Журналист добавил, что украинские телеканалы достаточно долго еще имели массовое присутствие в базовых пакетах кабельного ТВ в Крыму, когда крымчане с усмешкой наблюдали за сообщениями о «начинающемся голоде и пустых полках супермаркетов».

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