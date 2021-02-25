В Бресте судьи вынесли обвинительный приговор Геннадию Шутову, которого смертельно ранили в голову во время протестов 11 августа 2020 года, и его другу Александру Кордюкову. Об этом 25 февраля сообщает Интерфакс

Суздальцев сказал, что протестующие в Минске на самом деле думают о Тихановской © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Кордюков вину не признал. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Шутова и Кордюкова обвиняли в сопротивлении сотрудникам органов внутренних дел по части 2 статьи 363 Уголовного кодекса Белоруссии. Потерпевшими по делу проходили военнослужащие Роман Гаврилов и Арсений Голицын, после столкновения с которыми и погиб протестующий.

Ранее Министерство внутренних дел Белоруссии сообщало по поводу инцидента, что «в Бресте на сотрудников милиции напала группа агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках». Предупредительные выстрелы правоохранителей в воздух их не остановили, и милиционеры «для защиты жизни и здоровья» применили оружие на поражение.

Родственники Шутова заверили, что нашли и опросили свидетелей инцидента. Те рассказали, что мужчина просто шел по улице и не участвовал в протестах, а пуля, возможно, была выпущена с крыши. Пострадавший был ранен в голову, перенес несколько операций, его вертолетом доставили в Минск. Тем не менее Следственный комитет Белоруссии счел непреднамеренным смертельное ранение Шутова.