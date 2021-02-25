Украинская певица Ани Лорак в очередной раз пообещала фанатам новый трек, на этот раз использовав «запрещенный прием»: артистка просто не надела юбку под пиджак, что, естественно, отвлекло внимание части ее аудитории. Наряд можно увидеть в Instagram певицы в записи от 24 февраля

«Приготовьтесь. Уже совсем скоро», — подписала публикацию исполнительница.

К посту Лорак прикрепила фото, на котором она позирует в одном удлиненном пиджаке красного цвета, и другой одежды на артистке нет.

Многие подписчики знаменитости решили, что с помощью откровенного наряда Лорак тянет время, потому что песни, которую она уже давно обещала, до сих пор нет. Френдзона: Лорак отфутболила Лазарева © Instagram Сергея Лазарева

«Интересно, сколько еще продлится это "скоро"», «Что же мучаете нас?», «Песня выйдет уже весной или еще зимой?», «Ох уж это скоро», — заметили подписчики.

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Другие пользователи заметили, что артистка продолжает носить на безымянном пальце правой руки кольцо, похожее на обручальное. О нем Лорак периодически спрашивают поклонники и журналисты, но шоу-дива не комментирует свою личную жизнь.

Ани Лорак была в браке почти 10 лет с бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, пара развелась в 2019 году, общая дочь осталась жить с певицей.