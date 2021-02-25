«Приготовьтесь. Уже совсем скоро», — подписала публикацию исполнительница.
К посту Лорак прикрепила фото, на котором она позирует в одном удлиненном пиджаке красного цвета, и другой одежды на артистке нет.
Многие подписчики знаменитости решили, что с помощью откровенного наряда Лорак тянет время, потому что песни, которую она уже давно обещала, до сих пор нет.
«Интересно, сколько еще продлится это "скоро"», «Что же мучаете нас?», «Песня выйдет уже весной или еще зимой?», «Ох уж это скоро», — заметили подписчики.
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Другие пользователи заметили, что артистка продолжает носить на безымянном пальце правой руки кольцо, похожее на обручальное. О нем Лорак периодически спрашивают поклонники и журналисты, но шоу-дива не комментирует свою личную жизнь.
Ани Лорак была в браке почти 10 лет с бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, пара развелась в 2019 году, общая дочь осталась жить с певицей.