Очередной, четвертый, пакет санкций Евросоюза в отношении Белоруссии будет обсуждаться в Брюсселе на заседании Совета министров иностранных дел 22 февраля. Об этом 21 февраля в своем Telegram-канале один из лидеров белорусской оппозиции Павел Латушко

«Процедура подготовки санкционного пакета предполагает конфиденциальность, однако можно исходить из того, что Евросоюз расширит санкционные списки судей и чиновников, а также силовиков. Более того, Евросоюз, действуя достаточно осторожно в плане санкций, крайне серьезно подошел к проработке комплексного юридического подхода», — заявил Латушко.

На днях США ввели санкции в отношении 43 граждан Белоруссии, включая должностных лиц высокого ранга, за «подрыв демократии» в республике.

Андрей Суздальцев: Лукашенко приехал в Сочи за деньгами © Владимир Трефилов

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.